IZ*ONE出身クォン・ウンビ、大胆胸元開き衣装姿披露「美貌が限界突破」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/01/12】IZ*ONE（アイズワン）出身のクォン・ウンビが1月11日、自身のInstagramを更新。赤いチェックの衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】元IZ*ONE「スタイル良すぎ」と話題の胸元大胆衣装姿
クォン・ウンビは「2026」と手を振る絵文字を合わせて投稿。美しいデコルテが際立つ赤いチェックのホルターネックの衣装を着用し、スマートフォンで鏡越しに自撮りした姿を披露している。
この投稿に「可愛すぎる」「神がかってる」「美貌が限界突破」「スタイル良すぎ」などと話題が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
