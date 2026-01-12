倖田來未、美脚際立つSEXYバニー衣装姿披露「スタイルが神」「かっこよすぎて釘付け」の声
【モデルプレス＝2026/01/12】歌手の倖田來未が1月11日、自身のInstagramを更新。大胆な衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳歌姫「くびれがセクシー」大胆肌見せのバニー衣装姿
倖田は「三連休いかがお過ごしですか？」とつづり、ステージでのパフォーマンス写真を複数枚投稿。黒いうさぎの耳を付け、黒のビキニスタイルに片方だけタイツを合わせた美しい脚が際立つバニー衣装姿や、ベネチアンマスクを使ってパフォーマンスしている姿などを披露している。
この投稿に「バニーくぅちゃん可愛すぎる」「くびれがセクシーで綺麗」「スタイルが神」「筋肉かっこいい」「憧れる」「全てが神」「かっこよすぎて釘付け」などと話題となっている。（modelpress編集部）
