ヘラヘラ三銃士ありしゃん、手作りの離乳食公開「栄養満点」「彩り豊か」と反響
【モデルプレス＝2026/01/12】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃんが1月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。離乳食ストックを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】双子出産YouTuber「彩り豊か」と話題の手作り離乳食
ありしゃんは「5倍がゆ離乳食」と作った離乳食を報告。「小松菜とほうれん草 作りすぎてあまりにも緑が多い」「足りない食材はレトルトで」と、前向きで育児に奮闘する様子を投稿した。
この投稿に「栄養満点」「彩り豊か」「喜びそうな離乳食」「子供の成長を感じる」などと反響が寄せられている。
ありしゃんは、2024年12月22日、年下の一般男性との結婚、妊活を経て二卵性の双子を妊娠したことを発表。2025年6月4日には帝王切開で双子を出産したことを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】双子出産YouTuber「彩り豊か」と話題の手作り離乳食
◆ありしゃん、離乳食を公開
ありしゃんは「5倍がゆ離乳食」と作った離乳食を報告。「小松菜とほうれん草 作りすぎてあまりにも緑が多い」「足りない食材はレトルトで」と、前向きで育児に奮闘する様子を投稿した。
◆ありしゃんの投稿に反響
この投稿に「栄養満点」「彩り豊か」「喜びそうな離乳食」「子供の成長を感じる」などと反響が寄せられている。
ありしゃんは、2024年12月22日、年下の一般男性との結婚、妊活を経て二卵性の双子を妊娠したことを発表。2025年6月4日には帝王切開で双子を出産したことを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】