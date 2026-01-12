LE SSERAFIMチェウォン、デコルテ開放のドレス姿に絶賛の声「お姫様すぎる」「世界で1番可愛い」
【モデルプレス＝2026/01/12】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が1月11日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのドレス姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】25歳K-POP美女「肌の白さ憧れ」華奢なデコルテ輝くオフショルドレス姿
チェウォンは「2026 golden disc awards」とつづり、メイク中のオフショットを投稿。大胆にデコルテを見せたオフショルダーデザインのドレス姿で椅子に座り、カメラを見つめる姿が披露されている。
この投稿に「お姫様すぎる」「世界で1番可愛い」「天使のよう」「美しすぎる」「ビジュ最高」「肌の白さ憧れ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳K-POP美女「肌の白さ憧れ」華奢なデコルテ輝くオフショルドレス姿
◆チェウォン、オフショルダードレス姿披露
チェウォンは「2026 golden disc awards」とつづり、メイク中のオフショットを投稿。大胆にデコルテを見せたオフショルダーデザインのドレス姿で椅子に座り、カメラを見つめる姿が披露されている。
◆チェウォンの投稿に反響
この投稿に「お姫様すぎる」「世界で1番可愛い」「天使のよう」「美しすぎる」「ビジュ最高」「肌の白さ憧れ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】