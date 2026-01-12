子役・倉田瑛茉、6歳誕生日に姉との2ショット＆2歳当時の貴重映像公開「見比べると感慨深い」「お姉ちゃんそっくりで可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/12】子役の倉田瑛茉の保護者とマネージャーによるInstagramが、1月11日に更新された。誕生日を迎えた近影とともに、2歳の頃の姿を振り返る投稿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】西園寺さん子役「成長が早い」2歳当時の可愛すぎる姿
投稿では、誕生日プレートを前に笑顔でピースサインを見せる姿など誕生日ショットを公開し、「今日でえまちゃん6歳になりましたー」と報告。「えまちゃんの誕生日のご要望を聞くといちご狩りに行きたい！とのことだったので朝からいちご狩りに行ってきました」とし、姉といちご狩りを楽しむ姿を披露した。ほかにも「動画は2歳のお誕生日の時のえまちゃん」とつづり、幼い頃の姿も紹介している。
この投稿には「大きくなった」「成長が早い」「2歳の頃も今も可愛い」「すっかりお姉さん」「見比べると感慨深い」「これからが楽しみ」「お姉ちゃんそっくりで可愛い」「微笑ましい」などの反響が寄せられている。
倉田は2020年1月11日生まれ。2023年、TBS系日曜劇場「下剋上球児」でドラマ初出演。2024年7月期のTBS系「西園寺さんは家事をしない」では、SixTONES松村北斗演じる楠見俊直の娘・楠見ルカ役を務め、脚光を浴びた。2025年には「35年目のラブレター」で映画初出演を果たし、4月期のカンテレ・フジテレビ系「あなたを奪ったその日から」にも出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
