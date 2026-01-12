料理愛好家でタレントの平野レミ（78）が12日放送のNHKの料理番組「平野レミの早わざレシピ 10周年感謝祭SP」（前8・15）に生出演。斬新すぎる行動にスタジオを驚かせた。

2015年12月29日に放送がスタートした同番組。放送10周年を迎え、計20回放送。これまで料理愛好家の平野レミが270以上の料理を紹介。その中で反響のあったレシピをベストテン形式で紹介し、ゲストの女優・北川景子や脚本家の三谷幸喜氏らと調理した。

そんな中、第6位の「にんにく丸ごとごはん」の調理に入る中、いつものようにボールのそこでにんにくをつぶしていると、1つ、ポロっとテーブルの下に落ちてしまうハプニング。

平野が拾って使用しようとすると、この日の助手を務める安藤佳祐アナウンサーが「落としたものを使わないでください」と注意。

平野が「平気、皮剥いてないから平気」と主張するも、安藤アナは「でも、やらないほうが…。怒られちゃうんで」と続けた。

平野は「NHK怖いのよね」とポツリ。安藤アナは「それは後でスタッフがおいしくいただきます」をフォローしていた。