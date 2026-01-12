第83回ゴールデン・グローブ賞発表 映画部門作品賞は『ハムネット』『ワン・バトル・アフター・アナザー』【受賞結果一覧】
米アカデミー賞の前哨戦とされる「第83回ゴールデン・グローブ賞」の授賞式が現地時間1月11日に開催された。
【画像】韓国のアニメーション映画が受賞『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』
■映画部門
ドラマ作品賞は、『ノマドランド』（2020年）で、「第93回アカデミー賞」作品賞、監督賞を受賞したクロエ・ジャオ監督の最新作の『ハムネット』（4月10日公開）が受賞した。同作でウィリアム・シェイクスピアの妻アグネスを演じたジェシー・バックリーは主演女優賞に輝いた。
ミュージカル／コメディ作品賞は、昨年日本でも公開された、レオナルド・ディカプリオ主演の『ワン・バトル・アフター・アナザー』が受賞。同作はさらに、テヤナ・テイラーが助演女優賞、ポール・トーマス・アンダーソンが監督賞と脚本賞を受賞するなど、計4冠に輝いた。
映画部門（ミュージカル／コメディ）主演女優賞は『If I Had Legs I’d Kick You（原題※直訳：私に脚があればお前を蹴る）』のローズ・バーン、主演男優賞は『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（3月13日公開）のティモシー・シャラメが受賞。
映画部門（ドラマ）主演男優賞は、非英語作品賞を受賞した『The Secret Agent（原題）』（ブラジル）のワグネル・モウラ。助演男優賞は『センチメンタル・バリュー』（2月20日公開）のステラン・スカルスガルドが受賞した。
日本から『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』がノミネートされていたアニメ映画賞は、動画配信サービス「Netflix」で独占配信中の『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』が受賞。同作の楽曲「Golden」は主題歌賞も受賞した。
また、シネマティック＆ボックスオフィス・アチーブメント賞は、『ブラックパンサー』（18年）のライアン・クーグラー監督、マイケル・B・ジョーダン主演のサバイバルホラー『罪人たち』に贈られた。
■テレビ部門
ドラマシリーズ賞は、今月9日から動画配信サービス「U-NEXT」でシーズン2の配信が始まったばかりの『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』が受賞。人気医療ドラマ『ER 緊急救命室』のチームが再集結し、ペンシルベニア州ピッツバーグの救急医療室（通常「ピット」）の1日を、1話1時間×全15話で贈るノンストップ医療ドラマ。同作に出演するノア・ワイリーは主演男優賞にも輝いた。
ドラマシリーズ部門主演女優賞は、『プルリブス』（AppleTVで配信中）のリア・シーホーンが受賞した。
ミュージカル／コメディシリーズ賞は『The Studio（原題）』が受賞し、同作で主演を務めるセス・ローゲンが主演男優賞に選ばれた。主演女優賞は『Hacks（原題）』のジーン・スマートが受賞。
リミテッドシリーズ／アンソロジーシリーズ／テレビ映画賞は、Netflixの『アドレセンス』が受賞。13歳の少年ジェイミー（オーウェン・クーパー）が同じ学校に通う少女の殺害容疑で逮捕されたことで、家族が崩壊していく様を描く。“1話約60分をワンカット撮影”という匠さと美しさに加え、内包されたテーマの鋭さ、語り口の斬新さ、そして本作がデビュー作となったクーパーの微細な演技力と圧倒的な存在感などが話題を呼んだ。
昨年年9月発表の「第77回プライムタイム・エミー賞」で史上最年少でのエミー賞（助演男優賞）受賞の快挙を達成したクーパーは、今回のゴールデングローブ賞でも助演男優賞を受賞し、史上最年少記録を樹立した。また、同作のジェイミーの父親役のスティーヴン・グレアムが主演男優賞、法廷心理学者を演じたエリン・ドハティが助演女優賞をそれぞれ受賞した。
リミテッドシリーズ／アンソロジーシリーズ／テレビ映画部門主演女優賞は、ステージIVの乳がんと診断された女性が、人生の最期に自身の性的欲求を探求する実話を基にした『人生の最期にシたいコト』（ディズニープラスで配信中）のミシェル・ウィリアムズが受賞した。
テレビ部門スタンドアップ・コメディ・パフォーマンス賞は、リッキー・ジャーヴェイス（『Ricky Gervais: Mortality』）が受賞。
新設された最優秀ポッドキャスト賞は、『Good Hang With Amy Poehler』が受賞した。
■受賞結果一覧
★映画部門
作品賞（ドラマ）：『ハムネット』
作品賞（ミュージカル／コメディ）：『ワン・バトル・アフター・アナザー』
アニメ映画賞：『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』
シネマティック＆ボックスオフィス・アチーブメント賞：『罪人たち』
非英語作品賞：『The Secret Agent』（ブラジル）
主演女優賞（ドラマ）：ジェシー・バックリー（『ハムネット』）
主演男優賞（ドラマ）：ワグネル・モウラ（『The Secret Agent』）
主演女優賞（ミュージカル／コメディ）：ローズ・バーン（『If I Had Legs I'd Kick You（訳：私に脚があればお前を蹴る）』
主演男優賞（ミュージカル／コメディ）：ティモシー・シャラメ（『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』）
助演女優賞：テヤナ・テイラー（『ワン・バトル・アフター・アナザー』）
助演男優賞：ステラン・スカルスガルド（『センチメンタル・バリュー』）
監督賞：ポール・トーマス・アンダーソン（『ワン・バトル・アフター・アナザー』）
脚本賞：ポール・トーマス・アンダーソン（『ワン・バトル・アフター・アナザー』）
作曲賞：ルドウィグ・ゴランソン（『罪人たち』）
主題歌賞：「Golden」（『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』）
★テレビ部門受賞
ドラマシリーズ賞：『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』
ドラマシリーズ部門主演女優賞：リア・シーホーン（『プルリブス』）
ドラマシリーズ部門主演男優賞：ノア・ワイリー（『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』）
ミュージカル／コメディシリーズ賞：『The Studio』
ミュージカル／コメディシリーズ部門主演女優賞：ジーン・スマート（『Hacks（原題）』）
ミュージカル／コメディシリーズ部門主演男優賞：セス・ローゲン（『The Studio（原題）』）
リミテッドシリーズ／アンソロジーシリーズ／テレビ映画賞：『アドレセンス』
リミテッドシリーズ／アンソロジーシリーズ／テレビ映画部門主演男優賞：スティーヴン・グレアム（『アドレセンス』）
リミテッドシリーズ／アンソロジーシリーズ／テレビ映画部門主演女優賞：ミシェル・ウィリアムズ（『人生の最期にシたいコト』）
助演女優賞：エリン・ドハティ（『アドレセンス』）
助演男優賞：オーウェン・クーパー（『アドレセンス』）
スタンドアップ・コメディ・パフォーマンス賞：リッキー・ジャーヴェイス
★最優秀ポッドキャスト賞：『Good Hang With Amy Poehler』
