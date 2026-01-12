たんぽぽの川村エミコが１１日、Ｘを更新。昨年、意外な才能で「佳作」を受賞していたことを明かした。

川村は「２カ月前とかなのですが、第４０回北沢楽天漫画大賞において佳作を受賞させていただきました」と漫画コンクールで佳作を受賞したと報告。「さいたま市立漫画会館にて２０２６年１月２５日まで展覧されています」と告知した。

Ｘには受賞作品と賞状の写真もアップ。「年がら年中 熱中症」というタイトルと、味のある絵が披露されている。

「北沢楽天漫画大賞」とは、ストーリー漫画ではなく、新聞や雑誌などで見られる「ひとコマ漫画」が対象。１９８６年から始まり、「現在は国内で最も長く続く公募型の漫画コンテストとなりました」（公式ＨＰ）という歴史あるコンテスト。課題作品と自由作品の２部門があり、プロアマ問わず参加できる。

川村は公式プロフィールの趣味欄に「絵本をかくこと。こけし集め」とあり、絵を描くことは得意。温泉ソムリエアンバサダーの資格も持つ。

ファンからは「凄い！おめでとうございます」「多才です！ステキ！」「イラスト好き！」などの声が寄せられていた。