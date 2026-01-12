ママたちがもっとも読んだ「まんが記事」トップ10！1位は義家族との【2025年12月ランキング】

ママスタセレクトでは反響の大きかった記事をランキング形式で月に1回ご紹介します。

編集部が選ぶ、2025年12月ママスタセレクト人気まんがベスト10は？

第10位　＜寄り添わない夫・離婚への猶予＞後追いがストレス。協力してくれないモラパートナー

原案・ママスタ　脚本 motte　作画・春野さくら　編集・海田あと

第9位　＜義実家への里帰りNG？＞妊娠した私に義両親「頼ってね」わーい！いっぱい甘えるゾ

原案・ママスタ　脚本 motte　作画・金のヒヨコ　編集・井伊テレ子

第8位　＜義母、同居は厚かましい！＞「ひとり暮らしは可哀想」夫の提案にゾッ…！絶対にイヤ

原案・ママスタ　脚本 rollingdell　作画・春野さくら　編集・海田あと

第7位　＜心配して何がワルい？＞婚約者と同棲中の娘⇒「結婚は？」尋ねると…驚きの事実が！

原案・ママスタ　脚本 motte　作画・魚師　編集・横内みか

第6位　＜金持ち義母の憂鬱＞週末のお出かけは「ママ抜き」が当たり前！一人の時間を満喫…？

原案・ママスタ　脚本 渡辺多絵　作画・りますけ　編集・井伊テレ子

第5位　＜義妹のSOS、拒否します！＞「家賃が厳しいの〜！」ヒモ彼氏と同棲⇒退学した義妹

原案・ママスタ　脚本 rollingdell　作画・あをきちなつ　編集・井伊テレ子

第4位　＜運転手の責任！？＞友だちの弟くんは超〜ワガママ！叱ってもニヤニヤするだけで…？

原案・ママスタ　脚本 物江窓香　作画・うーにゃ　編集・石井弥沙

第3位　＜ゆるい親にイライラ＞注意もしないしルールも無視！？ふるまいにモヤ…ガマンする？

原案・ママスタ　脚本 物江窓香　作画・金のヒヨコ　編集・井伊テレ子

第2位　＜叱る育児、躾できる？＞義姉とは絶縁！私だってちゃんと自分の子を叱ってますから！

原案・ママスタ　脚本 物江窓香　作画・林檎りん　編集・石井弥沙

第1位　＜義家族内カーストに怒り＞「最低！最低！」年上イトコに娘がブチ切れ！一体なにが…

原案・ママスタ　脚本 物江窓香　作画・りますけ　編集・井伊テレ子

