◆サッカー・全国高校選手権 神村学園―鹿島学園（12日、東京・MUFGスタジアム）

ともに初優勝を目指す、昨夏の全国高校総体を制した神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）の決勝がチケット完売のMUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、前半19分に神村学園の日郄元（3年）が先制点を挙げた。

味方のシュートのこぼれ球をエリア外で受けて左足で合わせてネットを揺らした。今大会7点目で得点王争いでも単独トップに立った。

神村学園は昨夏の全国総体では大津（熊本）との激戦をPK戦の末に制して初優勝を果たし、過去最高成績がベスト4だった今大会で攻守で圧倒的な力を示してきた。九州勢では2015年度大会の東福岡（福岡）、鹿児島県勢では04年度大会の鹿児島実以来、21大会ぶりの選手権王者を目指している。

準決勝では尚志（福島）に1―1から突入した両チーム計20人にわたった壮絶なPK戦に勝利。過去2度に渡ってはね返された「準決勝の壁」を突き破り初の決勝進出を果たしていた。

鹿島学園は17大会ぶりに4強入りした準決勝で、前回準優勝の流通経大柏（千葉）に1―0で下して初の決勝に駒を進めた。茨城県勢としては1980年度の古河一以来、45大会ぶりの全国制覇と、J1鹿島、J2水戸、筑波大、鹿島ユースと各カテゴリーや年代で頂点に立ち続けた2025年度の牋饐訐風瓩猟めくくりを目指す。（記録は速報値）