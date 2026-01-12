ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 群馬・桐生の山火事が鎮火、けが人なし…２ヘクタール焼く 群馬・桐生の山火事が鎮火、けが人なし…２ヘクタール焼く 群馬・桐生の山火事が鎮火、けが人なし…２ヘクタール焼く 2026年1月12日 15時13分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 群馬県桐生市梅田町で１１日午前に発生が確認された山林火災について、市は１２日、午後１時に鎮火したと発表した。 約２ヘクタールを焼き、けが人はいなかった。県の災害派遣要請を受けた陸上自衛隊のヘリなどが消火を続けていた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 親からの暴力・中学ではいじめの標的「どうして自分だけこんな目に」…養護施設出身の新成人、新しい人生切り開く 名古屋で今シーズン初の積雪…強い冬型気圧配置で上空に強い寒気 一方通行を逆走の軽乗用車、警察の停止指示無視し逃走…別のパトカーの指示にも従わず車２台に衝突し乗り捨て 関連情報（BiZ PAGE＋） 仏壇, 徳島, ダイス, 葬儀, 伊東市, 金属加工, 射出成形機, 介護タクシー, グループウェア, ホテル