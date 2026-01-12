¡Úºå¿À¡ÛÀÐ°æÂçÃÒ¤¬¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«¡¡WBC¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤È¤Î²ñÏÃ¤ò¿´ÂÔ¤Á¡Ö²áÄø¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£²Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦Æôºê»ÔÆâ¤ÎÆó·³»ÜÀß¡ÖÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£¥é¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÌó£¶»þ´Ö´À¤òÎ®¤·¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÜÅª¤¬°ã¤¦¡££±£²·î¤«¤é£±·î½é½Ü¤Ë¶ÚÈîÂç¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òºÇÂç½ÐÎÏ¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¤¬°·¤¦½ÅÎÌ¤ä²ó¿ô¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½çÄ´¤ÊÄ´À°¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢À¤³¦µÏ¿¤Î£µ£°»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£±£·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º£Ç¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿±¦ÏÓ¡£¡Ö£×£Â£Ã¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ÊÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¡ËÄ´À°¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¥Ü¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤Ëµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï¾Ç¤é¤º¤¢¤»¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂçÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È½é¤Î£×£Â£Ã¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤äµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤é£Í£Ì£Â¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¹Í¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Á¤í¤ó£×£Â£Ã¤ÇÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤ÎÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë¤«²áÄø¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£