カワラボ新グループMORE STAR・新井心菜「とびっきりエピソード」を初々しく話す【カワコレTGC】
【モデルプレス＝2026/01/12】■「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」（以下、カワコレTGC）」(11日、ツインメッセ静岡）
イベント終演後、9人組アイドルグループ・MORE STAR（新井心菜／遠藤まりん／笹原なな花／鈴木花梨／高梨ゆな／中山こはく／萩田そら／森田あみ／山本るしあ）が報道陣の取材に応じた。
【写真】カワラボ新グループ、ミニ丈衣装で初々しくポーズ
昨年12月12日にデビューを飾ったばかり、2度目のライブステージに山本るしあは「とても緊張していたんですけど、静岡の皆さんやファンの方々が、温かく迎え入れてくださったので、とても楽しくライブをすることができました。もっとこのような素敵な会場でライブできる機会を、自分たちで作っていけたらなと思います」と目を輝かせた。
新井心菜は「とびっきりのエピソードを教えてください」と振られると、「『ハグ！』というMORE STARの曲の中で、それぞれ個性を持ってパフォーマンスをしていい部分があるんですけど、そこをみんなで年末年始にどうやろうかな、ああやろうかなって固めて練習してきたので、そこをみんなで思いっきり、はっちゃけてパフォーマンスをできたことが、とびっきり嬉しかったエピソードです」と初々しく答えた。
東京ガールズコレクション（TGC）と、アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.（カワラボ）がタッグを組んだ「カワコレTGC」のコンセプトは「KAWAIIで世界を埋めつくす」。FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、KAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHなどカワラボのメンバーが集合し、TGCプロデュースによるファッションショーやライブパフォーマンスを行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆昨年12月デビューMORE STAR「カワコレTGC」が2度目のステージ
◆「カワコレTGC」KAWAII LAB.×TGCが初コラボレーション
