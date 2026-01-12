これからの予定【発言・イベント】
東京市場は成人の日の祝日のため休場
17:50 デギンドスECB副総裁、討論会出席
13日
0:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演
1:30 米3年債入札（580億ドル）
2:30 ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:45 バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
3:00 米10年債入札（390億ドル）
メルツ独首相、インド訪問（13日まで）モディ首相と会談
片山財務相、米国出張（14日まで）
小泉防衛相、米国訪問（18日まで）
G7財務相会合、レアアース（希土類）供給について協議（ワシントン）
※予定は変更されることがあります。
