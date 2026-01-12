600人以上が絶賛！箸が止まらなくなる簡単おつまみ「白ねぎと油揚げの炒め物」作ってみた

白ねぎで簡単おつまみ！箸が止まらない炒め物、作ってみた

鍋の季節に欠かせない白ねぎ。この時期は束で買って少しずつ食べていますが、時々買い物のサイクルとの兼ね合いで、消費が追いつかなくなることがあります。

今回は、白ねぎを大量消費したいときにぴったりのおつまみレシピをクックパッドで見つけたので、さっそく作ってみました。

鶏ガラスープ＆和風だしのダブル使いがポイント

1. 白ねぎは斜め切りにします。油揚げは軽く油抜きをして半分に切ってから、7mmくらいの細切りにしましょう。今回は油揚げ2枚、白ねぎ2本で作りました。





2. フライパンにごま油を熱し、白ねぎと油揚げを全て投入したら中火で炒めます。

ねぎがしんなりしたら、鶏ガラスープや和風だしの素を入れて味付け。全体に味を絡めて完成です。





ご飯やお酒に合う味！





ざくざく切って炒めるだけだから、あっという間にできました。炒める時間もほんの数分で、全体の調理時間は10分にも満たないと思います。

焼き色のついた白ねぎから香ばしい香りがして、食欲をそそられます！





それでは、さっそく食べてみましょう。

ほどよく火が通った白ねぎは加熱によって甘みが引き出され、和風だしや鶏ガラスープの素とよく合います。

もうひとつの主役・油揚げも、だしや白ねぎのおいしさがしみこんでいて絶品。材料2つのシンプルなおかずですが、箸が止まらなくなりますね。

しっかりとした味付けで、お酒はもちろんご飯にもよく合うなと感じました。お好みで七味や一味をかけてもおいしく食べられるそうですよ。

油揚げの水分はよく切って

実際に作ってみて感じたポイントは、白ねぎを斜め切りにして断面を広げることと、油抜きをした油揚げの水分をキッチンペーパーでよく絞ってから炒めることです。そうすることで、ねぎのおいしい風味が油揚げにしっかりしみこみますよ。

600人以上が絶賛の味わい

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）には、「ご飯のお供に最高です！ビールにもよく合いますね」「大好きな味でいつもリピしています」などの喜びの声が600件以上届いています。

家族にも試食してもらったところ、白ねぎ2本があっという間になくなるほどの人気でした。

すぐに作れるから、あと一品ほしいという時にとても便利です。白ねぎがたくさん手に入った時には、ぜひ作ってみてくださいね。

（TEXT：菱路子）