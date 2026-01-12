阪神の石井大智投手（２８）が１２日、尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを公開した。今年３月のＷＢＣで侍ジャパン入りが決定していて、この日もＭＬＢ球でキャッチボール。日の丸を背負っての世界一と、タテジマでの連覇に向けて始動している。

「ＷＢＣがあって調整が早くなったり、ボールが変わったり、環境の変化は仕方ない。そこを考えすぎずに、気持ち的には焦らず焦るって感じですね」

ボールやピッチクロックへの対応など、課題は山積みだがオフも野球に集中する日々を送っている。加えて、侍ジャパンで活躍することだけがゴールではない。阪神でも連覇と日本一という目標がある。

「連覇というのはチーム全員が目指しているところ。そこを含め、日本一をファンの皆さんと分かち合いたい」

個人的にもＷＢＣを言い訳にし、シーズンを棒に振りたくはない。高知ファイティングドッグス時代の駒田監督からは「１軍じゃないとプロじゃない」という言葉をもらった。「ＷＢＣもありますけど、今年は１軍に１年帯同して、優勝をみんなで分かち合いたい」と誓った。

ＷＢＣでは大事な終盤での起用が予想される。「自分が投げる場所に関しては全く希望はない。自分が任されたところを成績というか、結果でチームに返すというところだけを意識してやっていけたら」と目標を明かした。