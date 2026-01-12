将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第1局2日目が12日、静岡県掛川市の「掛川城二の丸茶室」で行われ、午後3時に午後のおやつが提供された。

藤井は「完熟めろんまんじゅう」「フレッシュジュース キウイ」を注文。「完熟…」は永瀬が1日目の午前午後、2日目の午前のおやつで連投してきた。藤井が2日目の午後のおやつに固形物を食べるのは珍しく、昨年8月19、20日に行われた王位戦第4局以来。この時の対戦相手は永瀬で、藤井は熱戦の末に敗れている。

永瀬は「フレッシュジュース 紅ほっぺ」「フレッシュジュース キウイ」「ホットコーヒー」を選んだ。前夜祭では「フレッシュジュースが楽しみですが、お手洗いが近くなる」と話していた永瀬。昨年の掛川対局では一度に複数杯頼んでいたが、今局ではここまで食事のタイミングごとに1杯ずつオーダー。それでも中盤の難所から終盤に向け、好物で一気にパワーチャージする作戦に出たようだ。