昨年12月に巨人から現役ドラフトで加入した菊地大稀投手（26）が12日、千葉・鎌ケ谷の2軍施設で初練習した。選手、スタッフらにあいさつ回りをした後、グラウンドでキャッチボールを行い「すごく良い環境で自分をもう一度、成長させてくれる素晴らしい場所だなと思います」と、笑みを浮かべた。

オフは長野県で自主トレを実施。「キレを出す」ことをテーマに掲げ、ウエイトトレーニングの他に瞬発力を養うアジリティー系のトレーニングに励んできた。最終的には球速アップへの思いもあり「球速についてはもちろん上げたいと思っていますし、結果としてついてくるようにと捉えています。ファイターズさんは球の速い投手が多いので、負けないように」と、見据えた。

この日は桐蔭横浜大の先輩・斎藤友貴哉投手（31）と対面。あいさつを終え「昨年すごく活躍されていたので、すごいなと思って見ていました」と、多くの刺激を受けていたという。「しっかりキャンプから結果にこだわって、そこ（勝ちパターン）を勝ち取っていきたいと思っています。後ろには友貴哉さんもいるので、負けないように高め合っていければ」と、“桐蔭横浜大リレー”の青写真を描いた。