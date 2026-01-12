国内最高峰レース「スーパーフォーミュラ」で戦う女子大生レーサー、Juju（野田樹潤）が自身のX（旧Twitter）を更新。20歳という節目の年を迎えるにあたり、サーキットでの表情とは一変した“艶やかな着物姿”を公開した。

「戦う顔」から一転、あどけなさと大人の色気

「両親をはじめ皆さんこれまで見守ってくださりありがとうございました」と感謝の言葉と共に投稿されたのは、黒地に金の花柄の華やかな晴れ着に身を包んだショット。時速300kmの世界で戦うヘルメット越しの姿とは打って変わり、新成人らしい透明感と、ハッとするような大人の表情を覗かせた。

【画像】振袖姿のJuJu（画像はJuju Xアカウントより引用）

このビジュアルにネット上では驚きの声が殺到。「わぁ 急激に大人っぽく…」「え？まだ20歳になったばかりなの？」といった驚愕のリアクションや、「十年程前、広島でお会いした時のあどけないお嬢様が、こんなにもお美しくなられ…」と、昔から彼女を知るファンからの感涙コメントも寄せられた。

座右の銘ににじむ20歳の覚悟

ビジュアルだけでなく、綴られた言葉の力強さも注目を集めている。Jujuは投稿で、今後の抱負として“座右の銘”を挙げた。「負けても負けてもあきらめない」「咲かない時は根を生やせ」「本物は最後に残る」。元F1ドライバーの父・野田英樹氏の背中を追い、4歳でカートデビューしてから駆け抜けてきたレース人生。悔しい時期も経験してきた彼女だからこそ言える、重みのある決意表明だ。

勝負の2年目へ

2006年生まれのJujuは、来る2月2日で満20歳を迎える。 現在は日本大学に在籍しながら、昨年2025年に立ち上げた新チーム「Triple Tree Racing」で活動。「シーズンを振り返るタイミングでやり切ったと言えるよう」と語る彼女の覚醒に期待がかかる。