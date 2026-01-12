「まさに圧巻」「完璧なパフォーマンス」別格の存在感！決勝弾の日本人MFに驚異の“９点評価”！英国メディアが絶賛「最初から最後まで試合を支配した」
日本代表MF田中碧が所属するリーズは現地１月11日に開催されたFAカップの３回戦で、２部のダービーとアウェーで対戦。３−１で快勝を飾った。
この試合に先発した田中は攻守に躍動。１−１で迎えた59分には、味方のシュートを相手GKが弾いたところに反応し、決勝ゴールを奪ってみせた。
このパフォーマンスを現地英国のメディアも絶賛。『SPORTS DUNIA』はチーム最高評価の「９点」をつけ、こう称えた。
「間違いなくこの試合のマン・オブ・ザ・マッチだ。完璧な中盤パフォーマンスを見せた。決定的な勝ち越しゴールを決めたが、彼のプレーはそれだけではなかった。95タッチ、10回のボールリカバリー、そして３回のチャンスメーク。最初から最後まで試合のテンポを支配した。まさに圧巻のパフォーマンスだった」
プレミアリーグではまだ先発が７試合しかない田中。この活躍で序列を変えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】FWばりの得点嗅覚！田中碧の決勝ゴール
