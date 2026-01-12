明日1月13日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは高橋文哉、天海祐希、千秋、井戸田潤（スピードワゴン）、佐藤三兄弟。

■双子夫婦から生まれた子供は双子なのか？timelesz・松島聡が仰天現場のロケに初挑戦！

VTRでは、兄弟姉妹にまつわる珍しい出来事や衝撃事件を紹介。前代未聞の双子同士のお見合いが成立！デートもプロポーズも結婚式も一緒!?仲良し双子夫婦の仰天生活に迫る。ほか、兄がムカデに咬まれ救急搬送。同行した弟は別人だった？自分を死んだことにしたかった男が考えたとんでもない殺人計画とは？

当番組の新春4時間スペシャルにて“新レギュラー”としての加入を発表したtimelesz・松島聡は、2月からの本格的なスタジオ登場を前に仰天現場のロケに初挑戦！双子の夫婦から生まれた子供は双子なのか？顔がそっくりなのか？その謎を探るため、静岡に住むとある双子のお宅を訪問。そこで「すごい家系ですね！」と松島が驚く衝撃の事実が判明する！

■天海祐希が宝塚時代に“虫の大量発生”で怖い体験！高橋文哉の身に覚えのない噂とは？

ゲストが衝撃の“怖い体験”をトーク。天海は、宝塚大橋に5月頃ある虫が大量発生すると語り、「その時がめちゃくちゃ怖くて…」と宝塚時代の出来事を回想する。

高橋は頻繁に通っていたラーメン店を久しぶりに訪問すると、店員から自宅にまつわる噂を尋ねられ、身に覚えのない話に「鳥肌がブワーッと立った」という体験を振り返る。

■話題の三つ子・佐藤三兄弟がシンクロアクロバットを披露！三つ子の驚きの恋愛事情も披露

話題の三つ子のアクロバットパフォーマー・佐藤三兄弟が初登場！驚異のシンクロアクロバットを披露し、スタジオを沸かせる。幼少期は見分けがつかず、親が「おでこに1・2・3と油性ペンで書いて」見分けていたと明かす3人。現在の意外な見分け方とは!?

また「好きな人はかぶったことがない」「一人の女性に全員告白された」など、三つ子ならではの驚きのエピソードが次々に飛び出す！