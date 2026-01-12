人気レースクイーンの根岸しおり（29）が12日までに自身のインスタグラムを更新。白＆ブルーのコスチューム姿を披露した。

「オートサロン3日間、『VELENO＆Garage力』ブースにお立ち寄りいただきありがとうございました 今年も多くの方に見に来ていただけてとっても嬉しいです！！2年目もこのブースで立つことが出来て幸せでした」とつづり、白＆ブルーのコスチューム姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「コスお似合いで笑顔も素敵で可愛い」「美しいという表現しか出来ない」「オートサロン3日間お疲れさまでした」などの声が寄せられている。

根岸は、2023年にレースクイーン・デビューし、同年の「日本レースクイーン大賞」の新人部門でクリッカー賞を受賞。25年は「Moduloスマイル」などで活動した。

10日に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞。愛称は「ねぎしお」。

埼玉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB78・W56・H88。血液型AB。趣味・特技は、ゲーム、キャンプ。