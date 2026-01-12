³¤³°¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÂçÄÍ¡¢¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£¡¢¿â¿å¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ª
¡¡12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢¥»¥ê¥¨A¤ÎÂè15Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçÄÍÃ£Àë¤ÈÀè·î²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£æÆÏ¡¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¤È¡¢Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÃæ¤Î¿â¿åÍ¥²ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Á¥¹¥Æ¥ë¥Ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¡Ê25-19¡¢25-21¡¢30-32¡¢25-21¡Ë¤Ç¥ß¥é¥Î¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê3Ì¾¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï1·ï¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢ÂçÄÍÃ£Àë¡¢¿â¿åÍ¥²ê¡¢¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£æÆÏ¡¡¢¤½¤·¤ÆÉã¤Ç¤¢¤ë¸µ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»Ò¥¤¥é¥óÂåÉ½¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â»ý¤Ä¥Þ¥µ¥¸¥§¥Ç¥£¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤Î4Ì¾¤¬ÆüËÜ¹ñ´ú¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³¤³°¥êー¥°¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤àÈà¤é¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤À¡£