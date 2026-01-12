¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¼¯Åç³Ø±àGK¥×¥à¥é¥Ô¡¼¤¬º²¤ÎPK¥¹¥È¥Ã¥×¡¡»î¹ç¤Ï2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¸åÈ¾¤Ø
¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ ·è¾¡ ¿ÀÂ¼³Ø±à-¼¯Åç³Ø±à(12Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¤Ç¡¢¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë)¤ÎGK¥×¥à¥é¥Ô¡¼ ¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³Áª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ëPK¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾30Ê¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎóîÆ£¶õ¿ÍÁª¼ê¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤òÅÝ¤·¡¢PK¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥×¥à¥é¥Ô¡¼Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤ÎPK¡¢¥´¡¼¥ëº¸¤òÁÀ¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡¢¸«»ö¤³¤ì¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤½¤Î¸å¤ÎÇÈ¾õ¹¶·â¤â¤·¤Î¤®¤¤ê¡¢U-17¥¿¥¤ÂåÉ½¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Á°È¾39Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢¼¯Åç³Ø±à¤¬2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£