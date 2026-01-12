埼玉県内各地で１１日、成人式が開かれ、新成人たちが喜びを分かち合った。

その中の一人に、児童養護施設出身で川越市に住む大学生の男性（２０）がいる。これまでの２０年を振り返り、新しい人生を切り開いていくことを誓った。（西部悠大）

同日朝、久しぶりというスーツに身を包んだ男性の表情は晴れやかだった。「これまでの人生を思い返し、どんな大人になりたいか改めて考えてみたい」と言い、会場へと向かった。

男性は小学校高学年の時、親から暴行を受けて重傷を負った。児童相談所に一時保護され、学校の友だちとは離ればなれになった。「親に裏切られた」という思いが胸に残った。半年後には子ども約６０人が共同生活する児童養護施設に入った。

中学校では自分の境遇が知られ、いじめの標的に。つばを吐きかけられ、部室で殴る、蹴るの暴力を受けた。「どうして自分だけこんな目に」。自問自答したが答えは出ない。自殺を考えたこともあった。

必死で自分の取りえを探した。トレーニングに励み、中３の時には１５００メートル走で５分を切った。いじめを受けることは減っていった。「観客が見守る中、トラックを駆ける瞬間がたまらない」と、高校まで長距離走を続けた。

施設で渡される、月数千円の小遣いを貯金し、進学に備えた。今は奨学金を受けて、大学でスポーツ学などを学ぶ。アルバイトに励み、家賃や光熱費などをまかなう。

信頼できる友人や彼女ができた。「施設出身」と打ち明けても、態度を変えることなく接してくれる。「諦めずに生きてきて本当によかった」と幸せをかみしめる日々だが、不安もある。就活や結婚などの場面で、差別を受けるかもしれない。それでも自分の境遇を堂々と伝えるつもりだ。

将来の夢は体育教員。走る楽しさに気づかせてくれたのは、中学時代の先生だった。「今度は自分が楽しさを伝えたい」。いつか子どもができたら、自分と同じような思いは絶対にさせたくない。子どもの言うことをしっかり聞き、愛情あふれる家庭を築きたいと思っている。