Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月12日は、最大2TB対応と最大5Gbps転送を備え、小型設計で持ち運びにも最適な、UGREEN（ユーグリーン）のスマホ・PC兼用「microSD USB-C TFカードリーダー」がお得に登場しています。

最大2TB対応でスマホ・PCの容量不足を解決！ UGREENのmicroSDカードリーダーが28％オフで1,000円切りの大特価に！

最大2TB対応と最大5Gbps転送を備えた、UGREEN（ユーグリーン）のスマホ・PC兼用「microSD USB-C TFカードリーダー」が、現在、Amazonで28％オフに！ USB-Cポートに挿すだけで認識し、撮影データや動画の移行をスムーズに行えます。

microSD／microSDHC／microSDXCカードに対応し、最大2TBまでサポート。OTG機能を備えたAndroidスマートフォンやタブレット、Mac、Windows PCに対応し、ドライバー不要で即使用できます。

写真や動画をその場で移行でき、端末の容量不足対策として機能。挿入方向のマーク付きで、直感的にカードが取り扱えるのも◎。

最大5Gbps転送と小型設計で持ち運びにも最適、ストラップでいつでも使える場所に保管しておきましょう

最大5Gbpsの高速転送により、1GBのHD動画も数秒で転送可能。インテリジェントチップPL2731を採用し、高速かつ安定したデータ移行を実現します。

亜鉛合金ケースは放熱性と耐久性に優れ、過電流・過電圧・短絡保護も搭載。超コンパクトなサイズでストラップが付きなので、いつでも使えるようにカバンなどにつけておくと吉。

なお、上記の表示価格は2026年1月12日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

