流行りの「レオパ柄」どう取り入れる？【グローバルワーク】大人が持ちたい「おしゃれバッグ」

今シーズンのトレンドとして人気を集めているレオパード柄。気になるけれど、面積の多いウェアは難しそう……。そんな大人女性も、「バッグ」なら気兼ねなく取り入れられるかも。そこで今回は、【グローバルワーク】から登場したレオパード柄のバッグをピックアップ。デイリー使いしやすい、カジュアルなアイテムをご紹介します。

コロンとした巾着型のフォルムがアクセントに

【グローバルワーク】「撥水軽量2WAYバッグ」\4,490（税込）

キュッと絞ったフォルムが可愛らしい巾着型バッグ。持ち手部分が黒なので派手になりすぎず、レオパ柄初心者という人もトライしやすそうです。取り外し可能なショルダー紐も付いており、2WAYで使える優れもの。公式サイトによると「ポケットが6個付き」とのことで、見た目以上に収納力がありそうです。暗いトーンでまとめがちな冬コーデも、レオパ柄のバッグを投入すればマンネリ打破できるかも。

軽量タイプのレオパ柄トート

【グローバルワーク】「撥水軽量2WAYポケットファスナートート」\5,490（税込）

たっぷり荷物を収納したい人には、このトートバッグが一押し。約440gという軽量仕様で、荷物が多くなりそうなときにも重宝しそうです。撥水加工が施されているため、雨や雪の日でも使いやすいのも嬉しいポイント。取り外しできるショルダー紐が付いており、斜めがけも可能。

