オリジナルグッズや製品が当たる！伯方塩業・DM三井製糖「適塩適糖キャンペーン2026」

伯方塩業とDM三井製糖は、2026年1月11日(日)の「塩の日」より、共同で「適塩適糖キャンペーン2026」を開催します。

「伯方の塩」と「スプーン印・ばら印のお砂糖」でおなじみの両社がタッグを組み、オリジナルグッズや製品が当たるInstagramキャンペーンを展開します。

伯方塩業・DM三井製糖「適塩適糖キャンペーン2026」

応募期間：2026年1月11日(日)〜1月25日(日)

開催媒体：伯方塩業およびDM三井製糖 公式Instagram

当選人数：抽選で40名

一人ひとりにとって必要な「適塩」と「適糖」で日々の食事を楽しんでほしいという想いから、2022年にスタートしたこのキャンペーン。

5回目を迎える今回は、「塩の日(1月11日)」に合わせてInstagramでのプレゼント企画が実施されます。

長年愛され続けるロングセラー商品である「塩」と「砂糖」。

普段の食卓を支える両社の製品に加え、今回は昨年好評だったクッションが「ふかふかクッションチャーム」として登場します。

キャンペーン詳細・応募方法

【賞品内容】

以下のアイテムをセットにして、抽選で40名にプレゼントされます。

1. オリジナルふかふかクッションチャーム（「伯方の塩」＆「スプーン印・ばら印のお砂糖」）※非売品

2. 伯方塩業 製品3点セット（伯方の塩 1kg、伯方の塩 焼塩 250g、伯方の塩ソックス ペア）

3. DM三井製糖 製品3点セット（スプーン印 上白糖 1kg、ばら印 三温糖 400g、ガシャポンミニチュアミラー ランダム1個）

【応募方法】

(1) 伯方塩業とDM三井製糖の両社公式Instagramアカウントをフォロー。

(2) キャンペーン投稿に、塩と砂糖を使った『好きなメニュー』をコメント。

さらに、指定のハッシュタグ「#塩と砂糖のある暮らし2026」と一緒に、塩と砂糖を使った“お気に入りの1枚”をInstagramで投稿すると当選率がアップします。

【公式アカウント】

・伯方塩業公式Instagram： https://www.instagram.com/hakatanoshio_official/

・DM三井製糖公式Instagram： https://www.instagram.com/mitsui_dm_sugar/

3月にはXキャンペーンも開催予定

今回のInstagramキャンペーンに続き、「砂糖の日」である2026年3月10日(火)からはX（旧Twitter）でのキャンペーン開催も予定されています。

1月の塩の日、3月の砂糖の日と、季節ごとのイベント展開に注目です。

伯方塩業・DM三井製糖「適塩適糖キャンペーン2026」の紹介でした。

