時間無制限の新プラン！YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯

楽久屋は、埼玉県羽生市のイオンモール羽生内にて運営する「YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-(ユブネ サウナパーク)」において、2026年1月5日(月)より新料金プランの提供を開始。

「稲城天然温泉 季乃彩」や「COCOFURO」シリーズなど数々の温浴施設を手掛ける同社が、15店舗目としてグランドオープンさせたこの施設。

おふろとサウナをもっと自由に、お得に楽しめる新プランや、1月のイベント情報をお届けします。

YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-

所在地：埼玉県羽生市川崎2丁目281-7 イオンモール羽生noNIWAエリア内

営業時間：9:00〜24:00(最終受付 23:30)

2026年1月5日より、利用スタイルに合わせて選べる3つの新プランが登場。

時間を気にせず楽しめる「フリープラン」は、平日1,000円、休日1,200円(レンタル品なし)という設定です。

仕事帰りの利用に最適な「1時間コース」は平日700円、休日900円。

手ぶらで利用可能な「フルセットプラン(館内着・サウナ着or水着・タオルセット付)」は平日1,950円、休日2,150円となっています。

さらに、小学生以下は300円(3歳以下無料)という家族連れに嬉しい価格設定や、土日も追加料金なしで利用できるお得な回数券(10回分9,500円)も用意されています。

1月のイベント情報

1月は「熱波も笑顔も、今年はじめの最高温度へ」をテーマに、多彩なイベントを開催。

毎週土日にはキッズ向けイベント「プールDEスプラッシュ!!」を実施。

1月17日(土)・18日(日)には、他店舗所属の熱波師による「熱波イベント」や、DJによる「エンタメサウナクラブタイム」が行われます。

その他、中学生以下対象の「キッズアウフグース体験会」や、「激アツ早食いカップ」など、サウナだけにとどまらないエンターテインメントを提供します。

男女別浴室と爆風ミュージックロウリュ

男女別の浴室では、季節に応じた「露天風呂」、厳選した生薬・ハーブを使用した「彩り湯」、深さ90cmの「冷水風呂」の3種類を完備。

何も考えず湯に身を預ける、癒やしのひとときを過ごせます。

浴室内のサウナでは、音楽とともに熱風が吹き抜ける「爆風ミュージックロウリュ」を実施。

しっかり温まった体に、エンターテインメントの刺激を加えることで、爽快感を得られます。

男女共用エリア「WELNESS GARDEN」

専用サウナ着や水着で楽しむ男女共用の屋外エリア「WELNESS GARDEN」。

サウナの熱気を眺めながら浸かる「くつろぎ湯」や、開放感のある「水風呂」、そして店舗ロゴを底に刻んだ深さ120cmのシンボリックな「プール」を備えています。

サウナは2タイプを用意。

「ROCK SAUNA」は、揺らめく炎とペレットストーブの温もりに包まれる空間。

「ENTAME SAUNA」は、照明演出とともにミュージックロウリュやアウフグースが展開される、光と音が支配するステージです。

静かに熱を楽しむスタイルと、派手に盛り上がるスタイルの両方を体験可能です。

ととのいスペースと休憩エリア

屋外には開放感あふれる展望外気浴エリアや、「外気浴ブランコ」、夜空の下でリラックスできるテラス席を設置。

さらに屋内には、静かに身体を休める「ととのい小屋」もあり、充実した休憩環境が整っています。

休憩スペースにはソファやコミックコーナーを完備。

レストランではサウナ後の食事やスポーツ観戦も可能です。

新しいプランでより身近になったエンタメサウナ。

株式会社楽久屋「YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-」の紹介でした。

