阪神・石井大智投手が１２日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを公開した。野球日本代表「侍ジャパン」の一員として今年３月開催のＷＢＣに出場予定。米ドジャース・大谷らとの共闘を想像した最強リリーバーは「テレビで見ている人だったので、そういう方々と一緒にやれるのは信じられない気持ちがある。人生の中でも本当に貴重な時間だと思う」とかみしめるように語った。

昨年は５３試合の登板で１勝０敗３６ホールド、防御率０・１７。ＮＰＢ新記録の５０戦連続無失点、球団新記録の４９イニング連続無失点と無双した。「（１歳の長男が）今すごく成長しているというか、脳がめっちゃ発達していると感じることがたくさんある。自分はこのままでいいのかな…」と愛息からも刺激を受ける石井は、もちろんＷＢＣの先も見据えている。

「僕は高知ファイティングドッグスの時から駒田徳広さんに『１軍じゃないとプロじゃないぞ』と言ってもらっていた。そういう気持ちは今でも変わらない。そこを求めてやっていきたいと思うので、ＷＢＣとかいろいろありますけど、今年はしっかり１軍に帯同して優勝をみんなで分かち合いたい」と闘志を込めた。最高の１年にしてみせる。