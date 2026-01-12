◆全国高校サッカー選手権 決勝 神村学園（鹿児島）―鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）

ともに初優勝をかけて対戦した神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）と決勝は、神村学園が２―０とリードし、前半を折り返した。

前半１９分、縦パス一本に抜け出した神村学園ＦＷＦＷ徳村楓大（３年）のシュートを、鹿島学園ＧＫプラムピー・スリブンヤコがブロック。そのこぼれ球を、ＦＷ日高元（３年）が左足で冷静に沈めて先制に成功した。日高は得点ランク単独トップに立つ今大会７点目となった。

さらに神村学園は同３０分、ボックス内で仕掛けた徳村が倒されてＰＫを獲得。キッカーはＪ１町田への加入が内定している徳村が自らつとめたが、ゴール左を狙ったシュートは、鹿島学園のＵ―１７タイ代表のＧＫスリブンヤコがセーブした。さらにこぼれ球を今大会６得点の神村学園ＦＷ倉中悠駕が狙ったが、シュートは右ポストに阻まれて追加点はならなかった。

それでも神村学園は同３９分。鋭い縦への攻撃から、はね返されたこぼれ球を拾ったＭＦ堀ノ口瑛太（３年）が右足を振り、強烈なミドルシュート。これがゴール左隅に決まり、リードを広げた。神村学園は選手権を制覇すれば、夏の総体との２冠になり、１９７６年度の首都圏開催移行後は６例目となる。