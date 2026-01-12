¡ÈÌþ¤··Ï¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡É»ûÃÏ¤ß¤Î¤ê¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê³ÍÆÀ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö³èÌö¤ò¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î»ûÃÏ¤ß¤Î¤ê¡Ê35¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê³ÍÆÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢25Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Çâ1¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡É½¾´¼°¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÁ±ÅÔÍÍ¡¢ZENTsweeties20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¤Ë¡¢3Ç¯´Ö³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëTOM¡ÇS¡¡RacingÍÍ¡¢Hitotsuyama¡¡RacingÍÍ¡¢FLEXÍÍ¡£2025Ç¯¤Î³èÆ°¤Î¾ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½êÂ°¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤â¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÄÏ¤ó¤À¡¢ÂçÀÚ¤Ê¾Ú¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢»ä¤Ò¤È¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥°¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡ÖtiktokÇÛ¿®¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤·¡¢À¿¼Â¤ÇÅØÎÏ²È¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ûÃÏ¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¡ÖPacific¡¡Panther¡¡Girl¡×¤È¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢23Ç¯¤«¤é¡ÖZENTsweeties¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢25Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤â1¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£´ôÉì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë63¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB83¡¦W58¡¦H84¡£·ì±Õ·¿A¡£¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤ÏÁÝ½ü¡¢ÎÁÍý¡£