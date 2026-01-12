¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Û¿À¸Í¡¡Å·ÍýÂçUTB¾å¥ÎË·½Ù²ð¡¢ÄëµþÂçCTBÂçÄ®²ÂÀ¸¡¢µþ»ºÂçNo¡¦8¥Ý¥ë¥Æ¥ì¤é¤¬²ÃÆþ
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1Éô¤Î¿À¸Í¤Ï12Æü¡¢26Ç¯ÅÙ¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï6Áª¼ê¡£Âç³ØÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿ÌÀÂç¤ÎPRÉÙÅÄÎ¦¡¢ÄëµþÂç¤ÎCTBÂçÄ®²ÂÀ¸¡¢1Ç¯»þ¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¿µþ»ºÂç¤ÎNo¡¦8¥·¥ª¥Í¡¦¥Ý¥ë¥Æ¥ì¡¢ºò½Õ¤ËU23ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Å·ÍýÂç¤Î¾å¥ÎË·½Ù²ð¤é¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¦PRÂç²¼µ®»Ö¡Ê¶áÂç¡Ë
¡¡¡¦PRÉÙÅÄÎ¦¡ÊÌÀÂç¡Ë
¡¡¡¦FL¥Ë¥¯¡¦¥Ø¥ó¥ê¥¯¡ÊÎ®ÄÌ·ÐÂç¡Ë
¡¡¡¦NO8¥·¥ª¥Í¡¦¥Ý¥ë¥Æ¥ì¡Êµþ»ºÂç¡Ë
¡¡¡¦CTBÂçÄ®²ÂÀ¸¡ÊÄëµþÂç¡Ë
¡¡¡¦UTB¾å¥ÎË·½Ù²ð¡ÊÅ·ÍýÂç¡Ë
¡¡¾å¥ÎË·¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÁÅý¤¢¤ë¥³¥Ù¥ë¥³¿À¸Í¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¶òÄ¾¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×