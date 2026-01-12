timelesz松島聡、“仰天現場”ロケに初挑戦 “ある双子”の自宅を訪問
日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース』（毎週月曜 後9：00〜後9：54）の“新レギュラー”に就任したtimeleszの松島聡が、13日放送回でロケに挑む。
【場面写真】自宅ロケ…！ロケ先の人たちと和む松島聡
松島は、2月からの本格的なスタジオ登場を前に仰天現場のロケに初挑戦。双子の夫婦から生まれた子どもは双子なのか、顔がそっくりなのかという謎を探るため、静岡に住むとある双子の自宅を訪問する。そこで「すごい家系ですね！」と松島が驚く衝撃の事実が判明する。
番組には、松島のほか、高橋文哉、天海祐希、千秋、井戸田潤（スピードワゴン）、佐藤三兄弟（佐藤綾人・颯人・嘉人）が出演。笑福亭鶴瓶がMCを務め、杉原凜アナウンサーがアシスタントを担当する。
