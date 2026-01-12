天海祐希、宝塚時代の“怖い体験”を回想「めちゃくちゃ怖くて…」
俳優の天海祐希が、13日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース』（毎週月曜 後9：00〜後9：54）に出演する。
今回は、ゲストが衝撃の“怖い体験”をトークする。天海は、宝塚大橋に5月頃に“ある虫”が大量発生すると語り、「その時がめちゃくちゃ怖くて…」と宝塚時代の出来事を回想する。
一方、高橋文哉は頻繁に通っていたラーメン店を久しぶりに訪問。すると、店員から自宅にまつわるうわさを尋ねられ、身に覚えのない話に「鳥肌がブワーッと立った」という体験を振り返る。
番組には、天海、高橋のほか、千秋、井戸田潤（スピードワゴン）、佐藤三兄弟（佐藤綾人・颯人・嘉人）がゲスト出演。笑福亭鶴瓶がMCを務め、杉原凜アナウンサーがアシスタントを担当する。
