白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが、自身のブログを更新。体調について近況を綴りました。



【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん 「抗がん剤を飲みながらの生活は、正直しんどい日も多いです」「体が重くて、気持ちまで沈んで、『今日はもう何もしたくない…』と思う日もあります」





ネイボールさんは「娘が最強の治療薬」と題しブログを更新。



続けて「抗がん剤を飲みながらの生活は、正直しんどい日も多いです。」「体が重くて、気持ちまで沈んで、『今日はもう何もしたくない…』と思う日もあります。」と、明かしました。







そして「でも、そんなときに聞こえてくる 娘の『ぶー』『ぶー』という小さな声。それだけで、心の奥にポッと明かりがつくんです。」と、記しました。



更に「抱っこすると、まだふにゃふにゃの体でぎゅっと服をつかんでくる。」「その小さな力が、どんな薬よりも効く気がします。つらい治療も、『この子の成長をもっと見たい』そう思えるから頑張れる。」と、綴りました。









ネイボールさんは「娘は、僕の人生でいちばん優しくて、いちばん強い治療薬です。」「今日も一日、この小さな主治医に癒されながら 元気にすごしてます」と、その思いを綴っています。







ネイボールさんは、2024年２月に白血病にかかったことを公表しており、仕事のかたわらで抗がん剤治療に取り組む日常を、ブログでフォロワーにシェアしています。







