◇プロボクシング日本スーパーバンタム級タイトルマッチ 王者・石井渡士也(RE:BOOT)＜10回戦＞同級1位・池側純(角海老宝石)（2026年1月13日 東京・後楽園ホール）

日本スーパーバンタム級タイトルマッチの前日計量が12日、都内で行われ、王者・石井渡士也（24＝RE:BOOT、13戦10勝7KO1敗2分け）は55・3キロ、同級1位の池側純（27＝角海老宝石、12戦8勝2KO1敗3分け）は55・2キロでともに一発クリアした。石井は所属ジム初の主催興行として行われる一戦へ「名前はフェニックスバトルになるがRE:BOOTジムとしての興行になる。プレッシャーもあるが、凄くうれしい」と喜びを口にしながら、メインイベンターとしての自覚をにじませた。

昨年4月に同級2位だった福井勝也（帝拳）との同級王座決定戦で10回TKO勝ちして獲得した同王座の2度目の防衛戦。池側には24年10月の挑戦者決定戦で判定勝ちしており、約1年3カ月ぶりの再戦となる。3度目の対戦へ「池側選手がトップにいるから何度もあたる。それだけの実力はあるということ」と気を引き締めながら「でも自分の方が強いと思っているし、本番でも自分が勝つと思っている」。距離感や相手の癖も把握済みの再戦の方が「やりやすい」と豪語し、返り討ちに自信を見せる。

毎年恒例の書き初めには「底上げ」と記した。「王者になってまだ1年しか経っていないが日本ランカーの中では抜けた存在というか、相手はいないと思っている。さらに上の舞台に上がっていきたい」。東洋太平洋やWBOアジア・パシフィックのベルトも統一も目指すが、26年は世界初挑戦も視野に入れる。現在の世界ランキングはWBC15位。「番手的には3、4番目だが、すぐ（世界戦に）いけるように世界ランクを上げたい」。世界へのアピールに向け、まずは26年初陣での快勝を目指す。

対するサウスポーの池側は「タイトルマッチというより石井選手に勝つというモチベーションが高い。挑戦者なので、あっちが初回から来るなら自分もいくくらいの強い気持ちで挑みたい」と“三度目の正直”へ気合十分だ。

昨年10月の挑戦者決定戦で同級2位だった細川兼伸（ワタナベ）とは負傷引き分けとなったが、池側が優勢点により石井への挑戦権を手にしていた。24年10月に石井に判定負けを喫してからは長いリーチを生かす遠い距離での戦いに加え、接近戦での戦いも見直した。「前回の敗戦から長所、短所を埋めていく中で自信もついた。勝つイメージは湧いている」と石井対策も万全であることを強調した。昨年6月には第1子の長男・拳生（けんしょう）くんが誕生。「子どものためにも勝たないといけない。勝ってリングに上げたい」と父としての覚悟もにじませた。