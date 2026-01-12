歌手のDAIGO（47）が、妻で俳優の北川景子（39）と結婚10周年を迎えたことを報告。家族がプリントされた特製Tシャツを公開し、反響が寄せられている。

【映像】「うぃっしゅ」する長男＆「まま似」と話題の長女

2016年1月、北川と結婚し、2020年9月に第1子となる長女、2024年1月には第2子となる長男の誕生を報告していたDAIGO。

これまで自身のSNSで、「うぃっしゅ」のポーズをする長男や、「後ろ姿がママ似」と話題になった長女の写真など、家族との日常を発信してきた。

長女が描いたイラストがプリントされたTシャツ

2026年1月11日の投稿では、「結婚10周年、本当にありがとう、娘のイラストをTシャツに。KSK」とコメントし、家族の似顔絵が描かれたTシャツを公開。

妻の北川も、この投稿に「左から、私、夫、息子、娘だそうです」と、長女が描いたイラストを説明している。

これらの投稿にファンからは、「このTシャツいいですね。売れそうです」「みんな髪がサラサラや」「ステキな家族ショットですね!」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）