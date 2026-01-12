女優の北川景子（39）が12日放送のNHKの料理番組「平野レミの早わざレシピ 10周年感謝祭SP」（前8・15）に出演。ミュージシャンでタレントの夫・DAIGO（47）の料理についてコメントした。

2015年12月29日に放送がスタートした同番組。放送10周年を迎え、計20回放送。これまで料理愛好家の平野レミが270以上の料理を紹介。その中で反響のあったレシピをベストテン形式で紹介し、ゲストの北川とともに調理した。

調理中、平野が「景子ちゃんも意外とダイナミックにやるね。顔見てるととっても上品でさ、大胆なことやっちゃうんだよね」と指摘する中、進行の中山秀征は「景子さんは毎日お料理するんでしょ？」と質問。北川は「やります、やります。お弁当も含め。（早わざは）大事です。時短でいくつ作れるか」と話した。

現在、連続テレビ小説「ばけばけ」にレギュラー出演している北川。撮影は大阪で行われている。

中山は「（家族の）食事なんかはどなたがやってくれるんですか？」と質問。北川は「食事は夫が」と笑顔。中山が「お料理得意だもんね」と応じると、北川は「そうなんですよ。料理、凄く好きみたいで、なんか任されるのもうれしいっていう感じでやってくれるので、どんどん上達してます」と明かした。

中山は「キッチンの雰囲気は我々がテレビで見てるのと同じ感じですか？」と聞くと、「あのままですね」と北川。「丁寧に料理してくれますね。電子レンジを使ったレシピが結構得意で、肉じゃがとかシチューとか何でもレンジ使って作ってくます」と話した。