¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ö¤¢¤ó¤Ê¿Í¤ª¤é¤Ø¤ó¡×¡Ö½÷À¤¬¹¥¤¤Ê¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤òÀä»¿¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¹ø¤¬¹â¤¤¤±¤ÉÂÖÅÙ¤Ï¹øÄã¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬12Æü¡¢ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¿ÍÊÁ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£ÆüÍè¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¾å¾Â¤¬¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°5¡¦00¡Ë¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡£¸ø³«Ãæ¤ÎÅ·³¤¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ ¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡¡THE FINAL¡×¡Ê´ÆÆÄ¾ï×¢¾æÂÀ¡Ë¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾å¾Â¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ä¤«¤é¡¢¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÃç´ÖÍ³µª·Ã¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¢¤¢¤Î¿Í¹¥¤¡×¤È¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç´ÉÍý´±¡¦³á»³¾¡ÍøÌò¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÅÄÃæÅ¯»Ê¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡È¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Í¤ó¡×¤È·è¤á¥»¥ê¥Õ¤â¸ý¤Ë¡£¡ÖÀ¨¤¤¤Í¡£´¶¤¸¤¨¤¨¤ä¤í¡©Å·³¤¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÆ±¶É¡¦ËÌÂ¼¿¿Ê¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖÄ«¤Î7»þ¤°¤é¤¤¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎéµ·Àµ¤·¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ360ÅÙÁ´Êý°Ì¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤ì¤Æ¡£¹ø¤¬Äã¤¤¡×¤È²óÁÛ¡£¾å¾Â¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¿Í¤ª¤é¤Ø¤ó¤Ç¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ËÌÂ¼¥¢¥Ê¤¬¡Ö¹ø¤¬Äã¤¤¾å¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡×¤ÈÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¹ø¤¬¹â¤¤¤Í¤ó¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¹ø¤¬¹â¤¤¤±¤ÉÂÖÅÙ¤Ï¹ø¤¬Äã¤¤¤Í¤ó¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀ¨¤¤Êý¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢åºÎï¤Ç¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÊõÄÍ½Ð¿È¤ä¤«¤é¹ø¤¬Äã¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÊõÄÍ¤Î¿Í¤Ç¤â¤¿¤¤¤¬¤¤°¤¤¿Í¤Ï¤ª¤ë¤«¤é¡£Âç¤Ã·ù¤¤¤Ê¤ó¤ª¤ë¤ï¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¤¬¡¢¡ÖÅ·³¤¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¥Ô¥«¥¤¥Á¤ä¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡£¡ÖÀ¨¤¯¤Ê¤¤¡©¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Í¤ó¡£½÷À¤¬¹¥¤¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤¤¡£Æ±À¤Ë¥â¥Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£