M!LK佐野勇斗「ずっと憧れてた車に乗れたぞ」運転席ショットに驚きの声「左ハンドルかっこよすぎ」「映画みたい」最初に助手席乗せた人も明かす
【モデルプレス＝2026/01/12】M!LK・佐野勇斗が1月11日、自身のInstagramを更新。運転席に座るショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳紅白出演イケメン「左ハンドルかっこよすぎ」憧れの車での運転ショット
佐野は「最初に助手席に乗ったのは、マネージャー兼親友でした」とつづり、愛車を入手したことを報告。夜の街を背景にハンドルを握る落ち着いた姿を投稿している。また、X（旧Twitter）にも同じショットを投稿し「小学生の俺よ ずっと憧れてた車に乗れたぞ！」と、長年の憧れだったことを明かしている。
この投稿には「左ハンドルかっこよすぎ」「雰囲気が映画みたい」「ずっと憧れてた車に乗れるの努力がすごい」「大人っぽさ増してる」「夢かなえてて感動」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐野勇斗、愛車での運転ショット公開
◆佐野勇斗の投稿に反響
