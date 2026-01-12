女優の橋本環奈（26）が12日、都内で行われた港区の「二十歳（はたち）のつどい」にサプライズ登場した。約850人の19歳と20歳のフレッシュな若者にエールを送った。

司会者からサプライズゲストの登場の予告が告げられると、会場はざわめきだった。そんな中で橋本が紹介されて姿を現すと、大歓声と悲鳴があがり「かわいい〜」「顔ちいさい！」などの声が飛び交った。

橋本は「皆さんが晴れやかな姿でいらっしゃって、すごくすてきだなと思います」と門出を祝福。自身は小学生の時から仕事をしていたため成人式に出席したことはなかったが「こうして皆さんの晴れ姿を共有できて、うれしく思います」とあいさつ。「皆さんのパワーをいただいて日々仕事に精進したい」と話した。

イベントでは「大人になって思ったのは、自分の行動や言葉に責任を持たなければいけない。自分の言葉が未来を形作っていくと思う」とエール。自身の20歳の時を振り返り「10代で新しいことがたくさんあり、いろいろな人に応援していただいた。でも、それにあぐらをかいちゃいけない。楽しいだけではやっていけないと思うようになった」と述懐した。

その後は出席者たちと写真撮影をするなどして交流。この日の午後9時から主演するフジテレビ月9ドラマ「ヤンドク！」がスタートするが、「みなさんもこの後お忙しいと思うので録画やTVerなどで楽しんでください」と気遣っていた。