フリーアナウンサーの中川安奈さんが11日までに自身のインスタグラムを更新。東京ビッグサイトで開催された国内最大級の古着イベント「FURUGI FESTIVAL with Rakuten Rakuma」を訪問したことを報告しました。



中川さんは「仕事終わりに急いで古着フェスへ」と投稿し、会場の様子や感想を写真とともに公開。「初めて行ってみたんですが、会場がひろーくてお洋服たくさんで目が忙し楽しかったです」と、独特の言い回しで初めての古着フェスを満喫した様子を綴っています。







公開された写真では、紫色のタイトなニットにデニムパンツを合わせた、メガネ姿のカジュアルな装いを披露。会場内で掘り出し物を探す姿がうかがえます。







中川さんは会場で買い物も楽しんだようで、「終盤に可愛いチェックシャツにも巡り会えて...」と投稿。実際にシャツを着た笑顔のショットも投稿。「これだ！ってなったときの胸のときめきがたまらんっ」とコメントし、掘り出し物を見つけた喜びを表現しています。







この投稿に、「デニム姿似合ってますね！スタイル良すぎ！！」「これだ！って見つかった時はうれしいですね 古着探しの醍醐味ですね」「見つけたシャツとっても似合ってますね」「凄く素敵 まるでモデルさんのように綺麗」などの声が寄せられています。







【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







【担当：芸能情報ステーション】