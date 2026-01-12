タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が11日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。「芸人からのお誘い」について明かした。

この日のゲストは同番組開始以来毎年恒例となっているという新春の“M−1（みちょぱワングランプリ）”優勝のお笑いコンビ「おせつときょうた」。

番組では、おせつときょうたが漫才を披露。みちょぱは「シンプルネタやられるとこっちも緊張しちゃうな、なんか。いつもみちょぱワングランプリのときはちょっと（#みちょパラに）寄せたネタでやってくれるけど、これは（普段から）やってるネタってことですもんね？」と問いかけた。

これに対し、おせつは「10分〜15分くらいのネタを、寄席でやっているのでそれをキュっと（今回のために短縮）して」と回答。きょうたは「もしよかったら東洋館とか寄せにもぜひ来てください！」とみちょぱを自身のお笑い寄席に誘うも、みちょぱは「ちょっと忙しいんでね…」とコメント。

さらに「私、昔ね、シソンヌさんと違う局でラジオやってたときも凄い誘っていただいたんです。でも忙しくて1回も行けなくて」「ちょうど何か（予定が）入ってるんですよね、私も行きたいんですけどね、もう誘われなくなった」と話した。