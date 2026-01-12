家族との日常の中には、思わず笑ってしまうようなハプニングや、子どもの純粋な一言がきっかけで起こる爆笑エピソードがあるものです。月光もりあさんがX（旧Twitter）に投稿した作品『親になってもトゲはある…』が、そのユーモラスなオチで多くの読者の共感を呼んでいます。



【漫画】『親になってもトゲはある…』(全編を読む)

物語の舞台は、ある日の食事を終え、家族で帰路についていた車内での出来事です。運転していた奥さんが思わずおならをしてしまい、その臭さから窓を開けると、後部座席にいた娘のえみりはおならからお菓子を守るように身構えます。その様子を見て車内は笑いに包まれました。



そんな和やかな雰囲気の中、奥さんは同乗した友達から「トゲがなくなった」と言われた出来事を話し始めます。奥さんは自分自身にトゲがあったとは思っておらず驚きますが、同乗した友達からも「トゲしかなかった」と否定され驚くのでした。



その会話を隣で黙って聞いていたえみりが、「ママ、トゲないよ」と言います。そして、「でも」と続けて、「足はちょっとチクチクしてる」と予想外の一言を放ったのです。その「チクチク」とは、毛の剃り残しのこと。このえみりの言葉に、車内は一気に爆笑に包まれるのでした。



読者からは「甥っ子が真剣な顔で私のすねを触って「ここ…トゲが出てるよ」って言ってきたの、今思い出して笑ってる」「私も全く同じ経験あります！子供に足触られて「ママ、ここ棘みたい！」って言われて、鏡見て赤面」など共感の声があがっています。そんな同作について、作者の月光もりあさんに詳しく話を聞きました。



鋭い観察眼にタジタジ

ー月光さんから見て、奥さんのトゲはなくなったと思われますか？



だいぶ丸くなりましたね。足のトゲはありますが（笑）



ーえみりちゃんのオチの一言を聞いてどのように感じましたか？



本当によく見てるなぁと思いました（笑）



ーえみりちゃんはみんなが笑っているのを見てどのような反応でしたか？



たぶん、なぜ笑われたかわかっていないと思います。



（海川 まこと／漫画収集家）