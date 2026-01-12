日本ハムの有薗直輝内野手（２２）が１２日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で練習。本職は一、三塁打が、左翼の守備についてノックを受けた。中学時代は外野手、高校でも守ったことはあったが「全然打球勘とか、やってないとわかんなくなってきたんで。どこでも出られる準備はしたい」と話した。

新庄監督は７日に、「有薗くんの外野も面白いかなと。肩強いから。経験させたらポランコくらいは守ってくれる」と外野での起用プランを明かしていた。有薗は「記事、見たんで」と話しつつ「記事になる前からやろうと思ってはいました。出る幅が広がった方がなんか使いやすいと思う。それを考えてって感じです」と明かした。

昨季は１軍で自己最多の１２試合に出場。プロ初安打を記録し、打率・２２６の成績。２軍では首位打者、本塁打王の２冠を獲得した。「まずは打たないといけないんで、打ってからだと思うんで、どこでも出られる場所を狙っていきたいです」と意欲的。勝負の年と位置づける５年目。キャンプには内外野用のグラブにファーストミットを持ち込み、アピールしていく。