制作に320時間あまりを要したシャネルのドレス/Monica Schipper/Getty Images via CNN Newsource

今年のゴールデングローブ賞のレッドカーペットは、黒のドレスと古き良きハリウッドの華やかさであふれかえっている。そしてその両方を体現したのがセレーナ・ゴメスだ。

歌手であり俳優でもあるゴメスは、シャネルのドレスをまとってザ・ビバリー・ヒルトンホテルに到着。絵に描いたような優雅さを披露した。シャネルはこのドレスを仕上げるのに320時間以上を要したという。

およそ200点もの刺しゅうが施された特注のビスチェドレスは、羽飾りや、シルクのシフォンとオーガンザで彩られている。ストラップがなく背中がV字に開いたドレスからは、バラのタトゥーが見える。

ゴメスは、ダイヤモンドがちりばめられた大きなイヤリングや指輪などシャネルのジュエリーと、床につく長さのドレスの裾を持ち上げてレッドカーペットを歩くときにだけのぞく黒のバックストラップヒールでルックを完成させた。

「マーダーズ・イン・ビルディング」でノミネートされたゴメスは、華やかなボブヘアに黒のネイルとクラシックな赤い口紅を合わせている。ノミネートは4年連続となった。

レッドカーペットには、夫で音楽プロデューサーのベニー・ブランコとともに登場。ブランコは黒いスーツにボタンを外したシャツ、ステートメントブローチを合わせ、ダイヤモンドがきらめくローファーというスタイルだった。

ゴメスは、2024年のアカデミー・ウィメンズ・ランチョンでのツイードスカートや、19年のカンヌ国際映画祭で着用したネイビーのツーピースなど、シャネルを頻繁に取り入れている。