◆プロボクシング ▽日本スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者・石井渡士也―同級１位・池側純（１３日、東京・後楽園ホール）

日本スーパーバンタム級タイトルマッチの前日計量が１２日、都内で行われ、２度目の防衛に臨む王者・石井渡士也（２４）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝がリミットの５５・３キロ、挑戦者の同級１位・池側純（２７）＝角海老宝石＝が５５・２キロでパスした。

ＲＥ：ＢＯＯＴジム初の主催興行でメインイベントを任された石井は「プレッシャーもなくはないが、自分がメインを飾れることはすごいうれしいこと」と意気込んだ。

試合に向けて正月返上で練習し、毎年行っているという書き初めでは「底上げ」と書いたという。「日本ランカーの中では自分は抜けた存在というか、別に相手はいないかなと思っている。気持ち的には、さらに上の舞台でやっていきたい」と飛躍を誓った。

池側とは３度目の対戦となる。２２年１０月には８回戦で引き分け。２４年１０月の日本同級挑戦者決定戦では石井が３―０の判定で勝利した。「池側選手がトップにいるから自分と当たる。それだけの実力があると思う。池側選手も負けているのは自分だけで悔しさもあると思うが、自分の方が強いと思ってるんで、また自分が勝つと思ってやります」と返り討ちに自信を見せた。

ＷＢＣの世界ランキングで１５位に名を連ねる。同級は井上尚弥（３２）＝大橋＝が４団体のベルトを独占しているが、今年中にもフェザー級に転向して王座が空位となる可能性もある。石井は「アジア、東洋のベルトもあるが、やっぱり世界ランクを上げていきたい。番手的にはまだ３、４番手だが、確実に（チャンスが）回って来てもらえるように頑張りたい」と世界も見据えた。

一方、タイトル初挑戦となる池側は「展開的にもあっち（石井）が来るだろうし、色々な展開を考えている。あっちが初回から来るなら、自分も初回から行くぐらいの強い気持ちを持って臨めたら」と話した。石井とは３度目の対戦だが「前回の敗戦から、自分の短所や長所を埋めていった。練習の過程で自信もついている。勝てるなというイメージは湧いてますね」とリベンジに手応え。昨年６月に第１子の長男・拳生（けんしょう）ちゃんが誕生した。「子供のためにも勝たないといけない。勝って、リング上げたいですね」と力を込めた。

戦績は石井が１０勝（７ＫＯ）１敗２分け、池側が８勝（２ＫＯ）１敗３分け。

同興行では、セミファイナルの日本ユース・ライト級タイトルマッチ８回戦では、王者・岩本星弥（２２）＝ＪＢＳ＝が橋本舞孔（２０）＝ＤＡＮＧＡＮ＝と対戦。日本女子バンタム級タイトルマッチ６回戦では、王者・山下奈々（２７）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝が同級１位・古川のどか（２３）＝北島＝との初防衛戦に臨む。