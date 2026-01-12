年末年始の食べ過ぎを美味しくリセット！藤井恵さんの『白のとろとろデトックス鍋』
豪華な食事が続いた年末年始、ちょっと食べすぎてお腹が気になる……そんなときは、藤井恵さん流の白いデトックス鍋でリセットしませんか？
食物繊維やカリウムを含む、えのき、エリンギ、まいたけがたっぷり。豆乳にきのこの風味が豊かに広がり、やさしい味わいに仕上がります。大豆イソフラボンも意識した、女性にうれしい一品です♪
『白のとろとろデトックス鍋』のレシピ
材料（2人分）
えのきだけ……1袋（約100g）
エリンギ……1パック（約100g）
まいたけ（あれば白）……1パック（約100g）
豚ロース薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……200g
〈鍋つゆ〉
豆乳（成分無調整）……2カップ
だし汁……2カップ
酒……大さじ2
塩……小さじ1
作り方
（1）下ごしらえをする
えのきだけは根元を切り落として長さを半分に切り、ほぐす。エリンギは長さを半分に切って縦に薄切りにする。まいたけは小房に分ける。
（2）具材を煮て、仕上げる
鍋に〈鍋つゆ〉の材料を入れて混ぜ、中火にかける。煮立ったら1を入れ、再び煮立たせる。豚肉をほぐしながら加え、色が変わるまで煮て、煮汁ごといただく。
POINT
豆乳は強火で温めると、分離しやすい傾向が。中火でやさしく火を通せば見た目も美しい仕上がりに。
お正月の食べすぎも、おいしくリセット。きのこのうまみがじんわり染みた豆乳と豚肉、春菊の香りも楽しみながら、体も心もほっとひと息つきましょう。
（『オレンジページ』2021年1月17日号より）
女子栄養大学卒業後、料理番組、フードコーディネーターのアシスタントなどを経て、独立。毎日の夕食もお弁当も、昔ながらの料理もヘルシーレシピも、気のきいたおもてなし料理までこなす実力派。考案されるレシピは味のよさと作りやすさを兼ね備えた多くの人に支持されるものばかり。等身大のライフスタイルが幅広い層の憧れとなり、注目を集めている。