年末年始の食べ過ぎを美味しくリセット！藤井恵さんの『白のとろとろデトックス鍋』

豪華な食事が続いた年末年始、ちょっと食べすぎてお腹が気になる……そんなときは、藤井恵さん流の白いデトックス鍋でリセットしませんか？

食物繊維やカリウムを含む、えのき、エリンギ、まいたけがたっぷり。豆乳にきのこの風味が豊かに広がり、やさしい味わいに仕上がります。大豆イソフラボンも意識した、女性にうれしい一品です♪

『白のとろとろデトックス鍋』のレシピ

材料（2人分）

えのきだけ……1袋（約100g）

エリンギ……1パック（約100g）

まいたけ（あれば白）……1パック（約100g）

豚ロース薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……200g

〈鍋つゆ〉

豆乳（成分無調整）……2カップ

だし汁……2カップ

酒……大さじ2

塩……小さじ1

作り方

（1）下ごしらえをする

えのきだけは根元を切り落として長さを半分に切り、ほぐす。エリンギは長さを半分に切って縦に薄切りにする。まいたけは小房に分ける。

（2）具材を煮て、仕上げる

鍋に〈鍋つゆ〉の材料を入れて混ぜ、中火にかける。煮立ったら1を入れ、再び煮立たせる。豚肉をほぐしながら加え、色が変わるまで煮て、煮汁ごといただく。

POINT

豆乳は強火で温めると、分離しやすい傾向が。中火でやさしく火を通せば見た目も美しい仕上がりに。

お正月の食べすぎも、おいしくリセット。きのこのうまみがじんわり染みた豆乳と豚肉、春菊の香りも楽しみながら、体も心もほっとひと息つきましょう。

