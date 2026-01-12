歌手の華原朋美さんが自身のインスタグラムやXを更新。

子どもとの休日を楽しんだことを明かし、２ショット写真を公開しました。



【写真を見る】【 華原朋美 】 「三連休楽しんでますか?」 子どもと連休を満喫 「いっぱい食べていっぱい遊んでいっぱい寝て」





華原朋美さんは「三連休楽しんでますか?」と、インスタグラムに投稿。



続けて「子供連れて一昨日と昨日は室内のアムューズメントパークに行ってきました❤ 夕飯はお気に入りのデニーズとロイヤルホスト❤」と綴ると、写真をアップ。







投稿された画像では、華原朋美さんが子どもと一緒に笑顔を浮かべる様子や、加原さんの子どもが、楽しげに遊ぶ姿などが見て取れます。



そして「初めてのローラースケート体験 最初は転んでばかりだったけれど最後の方は凄く良くなってきたのを見て何だか嬉しかったです❤」と、明かしました。







華原朋美さんは「今日はどこへ連れて行こうかなぁ〜❤ いっぱい食べていっぱい遊んでいっぱい寝て❤ 今日は三連休最後の日 楽しんできまーす」と、その思いを綴っています。





また、華原朋美さんは自身のＸにも、子どもとの２ショット写真をアップ。

この投稿にファンからは「わーっ、思いっきり楽しんできてください」・「朋さんもおもちくんも楽しまれてるようで何よりです。忙しい中でも、お休みにこうやっていっぱいお母さんしてくれて、喜んでくれてるといいですね。」・「朋ちゃん可愛い」などの反響が寄せられています。







華原朋美さんは、時折、ＳＮＳを更新。お仕事やプライベートの様子を綴っています。



【担当：芸能情報ステーション】